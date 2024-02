Instituto Brasil-Israel busca olhar feminino para defender paz entre palestinos e israelenses

“A construção da tolerância e de uma verdadeira cultura de paz passa necessariamente pelo debate e entendimento mais aprofundado sobre o tema. Nesse sentido, a arte é uma ferramenta poderosa”, afirma Morris Kachani, diretor-executivo do IBI.

O evento será no Museu da Imagem e Som, em São Paulo. Após a leitura, haverá um debate com as atrizes Yael Pecarovich e Bete Dorgman, a jornalista Mariliz Pereira Jorge, e a coordenadora do projeto “Estudos da Diáspora - Racismo e Antissemitismo”, mediado por Karina Calandrin, colaboradora do IBI.