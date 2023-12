Instituto Brasil-Israel inclui em mensagem de ano novo apelo para Israel se afastar do radicalismo

O Instituto Brasil Israel (IBI) aproveitou a mensagem de ano novo para defender que o governo israelense “também deve retomar o pleno compromisso com a solução de dois Estados, afastando-se do radicalismo e do isolamento internacional”.

O texto reforça que é preciso “desmantelar” a capacidade militar do Hamas, libertar todos os reféns e encontrar uma solução definitiva para a tragédia humanitária no território palestino. Ainda pede apoio da comunidade internacional para reconstruir Gaza e revitalizar a liderança palestina.

Prisioneiros palestinos são libertos por Israel como parte do acordo com o Hamas. Foto: EFE/ Alaa Badarneh

“A comunidade internacional deve reconhecer plenamente o direito de Israel de proteger sua população contra a ameaça do terrorismo e da urgência de libertar os reféns. Ao mesmo tempo, ela deve ajudar nos esforços de reconstrução em Gaza e revitalizar a liderança palestina”

O instituto observa, ainda, que no momento uma solução de dois Estados pode parecer algo distante. Mas complementa: “Precisamos encarar de frente o sofrimento das sociedades israelense e palestina, vítimas de uma guerra que parece não ter fim, mas precisa ter”.

A guerra já dura quase 80 dias. “Ambos os povos têm o direito de viver em paz. Rogamos para que esse direito seja honrado”, finaliza.

Confira a íntegra da mensagem

No início do ano de 2024, é momento de renovarmos nossos votos pela Paz.

A guerra entre Israel e Hamas já dura quase 80 dias. Seguimos convictos da importância de desmantelar a capacidade militar do Hamas na Faixa de Gaza, libertar todos os reféns e encontrar uma solução definitiva para a tragédia humanitária no território palestino. Este é um momento chave, que definirá o futuro de israelenses e palestinos. É hora de redobrarmos os esforços por uma solução de dois Estados, ainda que ela pareça algo distante no momento atual.

Precisamos encarar de frente o sofrimento das sociedades israelense e palestina, vítimas de uma guerra que parece não ter fim -- mas, precisa ter.

No longo caminho rumo a uma solução de dois Estados, a comunidade internacional deve reconhecer plenamente o direito de Israel de proteger sua população contra a ameaça do terrorismo, e da urgência de libertar os reféns. Ao mesmo tempo, ela deve ajudar nos esforços de reconstrução em Gaza e a revitalizar a liderança política palestina.

O governo israelense também deve retomar o pleno compromisso com a solução de dois Estados, afastando-se do radicalismo e do isolamento internacional.

Como afirma o ativista e negociador israelense Gershon Baskin, palestinos e israelenses precisam compreender que o empoderamento de lideranças que se dedicam à destruição só levará a mais destruição.

Ambos os povos têm o direito de viver em paz. Rogamos para que esse direito seja honrado.

Nunca, como agora, foi tão importante desejar e crer na Paz. Um feliz 2024 para todos são os votos do Instituto Brasil-Israel (IBI).

Instituto Brasil-Israel