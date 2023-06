Instituto Livres faz manifesto contra Moraes por bloqueio de Monark das redes

O Instituto Livres elaborou um manifesto contra o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), em razão do banimento do youtuber Monark das redes sociais. Para o grupo, o caso representa uma “censura prévia”.

“Com a vigilância cidadã inerente aos democratas, o Livres assiste com extrema preocupação às seguidas decisões heterodoxas do Supremo Tribunal Federal (STF) em contrariedade à liberdade de expressão”, diz o texto.

O ministro Alexandre de Moraes, no STF. Foto: Carlos Moura/STF -24/05/2023

Em outro trecho, o Livres pede que os demais ministros da Corte “restaurem a normalidade”. “Quando decisões monocráticas de um ministro entram em desacordo com a jurisprudência construída ao longo dos últimos vinte anos pelo plenário da Suprema Corte, há corrosão do Estado Democrático de Direito. Inquéritos iniciados de ofício, sem prazo de finalização, ferem o princípio da separação dos poderes e prejudicam a credibilidade das instituições, degradando nossa democracia”, afirma a entidade.