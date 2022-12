Integrantes do PL miram sigilo telefônico de suplente de Moro

Membros do PL miram o sigilo telefônico do suplente de Sergio Moro (União-PR), Luiz Felipe Cunha, no processo que movem contra o ex-juiz na Justiça eleitoral do Paraná. Acreditam que as conversas dos dois podem ajudar a elucidar as suspeitas de caixa 2 e abuso de poder econômico que eles alegam contra Moro na eleição deste ano

FARO 2. Além do PL, o PT também ingressou com ação contra o ex-juiz. Cunha, segundo o Podemos, primeiro partido do ex-juiz, recebeu recursos do fundo partidário em nome de Moro na pré-campanha. O PL alega que os valores não foram declarados.