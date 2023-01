Interina, Celina Leão comanda encontro de governadores em Brasília na quinta

Com o afastamento de Ibaneis Rocha (MDB), a governadora interina do Distrito Federal, Celina Leão (PP), deve abrir os trabalhos na reunião do Fórum dos Governadores em Brasília, prevista para a próxima quinta-feira, 27, em Brasília. Por ocorrer na capital federal, o representante do DF costuma ser o anfitrião do encontro.

Os demais governadores do Fórum foram convidados por Ibaneis antes de ele ser afastado do cargo pelo STF após os atentados do dia 8. O encontro é uma reunião preparatória para a conversa dos líderes estaduais com Lula (PT) na sexta (27).

Celina Leão. Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/Agência Brasil Foto: Agência Brasil

No dia seguinte, entretanto, Celina quer evitar desempenhar função de liderança. Pensando nisso, ela convocou no início desta semana uma eleição para substituir Ibaneis no comando do Consórcio Interestadual de Desenvolvimento do Brasil Central (BrC), que será responsável por levar demandas da região, na sexta, ao governo federal. O substituto do emedebista, que estava em fim de mandato, será Mauro Mendes (União Brasil), do Mato Grosso.

De acordo com pessoas próximas, Celina tenta evitar a imagem de que trabalha para permanecer no lugar de seu aliado. Ao mesmo tempo, ela também cortou o contato com Ibaneis e orientou todos os servidores a fazerem o mesmo para evitar a impressão de que estariam descumprindo a decisão judicial que afastou o governador.

Amanhã, Celina deve anunciar a escolha do novo secretário de Segurança do DF, Sandro Avelar. A decisão foi tomada em acordo com o ministro da Justiça, Flávio Dino. Ibaneis, segundo aliados de Celina, não participou das tratativas para a escolha.