IPAM sai em defesa de Marina e Sônia Guajajara

O Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia (IPAM) deu apoio às ministras do Meio Ambiente, Marina Silva, e dos Povos Indígenas, Sônia Guajajara, em disputa contra o centrão. Em nota, a entidade aponta para risco de retrocesso nas duas áreas após votação em comissão mista do Congresso que enfraqueceu a estrutura das pastas.

Marina Silva e Sonia Guajajara Foto: Wilton Junior/Estadão e Michael M. Santiago/AFP

Com o aval do Planalto, parlamentares retiraram o Cadastro Ambiental Rural (CAR) da alçada de Marina. Já Guajajara perdeu a competência para a demarcação de terras indígenas. Se confirmadas no plenário do Congresso, as mudanças devem ocasionar aumento do desmatamento, afrouxamento do licenciamento ambiental e redução da segurança dos povos originais, segundo o IPAM.

“Cresce novamente a ideia de que podemos rifar a proteção do meio ambiente e o enfrentamento das mudanças climáticas em prol de ganhos econômicos efêmeros que, no final, resultará em mais prejuízos socioeconômicos e ambientais”, diz o documento.

A ONG também considera que as medidas vão na contramão dos compromissos assumidos pelo Brasil com outros países de endurecimento do combate aos crimes ambientais. Essas promessas, levaram governos estrangeiros a anunciarem aportes ao Fundo Amazônia nos últimos meses.