Itamaraty recebe alerta de protesto contra Lula mas ressalta não haver risco para reunião do G-20

O Itamaraty recebeu alerta de risco de protestos contra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, nesta quarta, 21, no Rio de Janeiro, onde será realizada reunião do G-20. O aviso de manifestação ocorreu depois de o presidente comparar a ação de Israel em Gaza ao Holocausto. Interlocutores afirmam, porém, que o Ministério das Relações Exteriores não vê nenhum risco à realização do evento.

A preparação do encontro do G-20 segue protocolos internacionais que já determinam, por exemplo, isolamento de amplo perímetro urbano. Esse é um dos argumentos apresentados pelos diplomatas. A segurança está reforçada na cidade, especialmente nos bairros do entorno do local do evento.

Presidente Luiz Inácio Lula da Silva Foto: Evaristo Sa/AFP