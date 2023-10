Ives Gandra aponta o desafio do STF no marco dos 35 anos da Constituição

No momento em que a Constituição Federal completa 35 anos, o Supremo Tribunal Federal (STF) está diante de um desafio: garantir que sua atuação se mantenha dentro das competências estabelecidas pela Carta Magna de 1988. A avaliação, feita pelo jurista Ives Gandra Martins, autor de dezenas de livros, entre eles “Conheça a Constituição”.

“No dia que o STF for só Poder Judiciário, haverá mais harmonia entre os Poderes e paz política”, afirmou à Coluna, numa referência à crise que a Suprema Corte tem enfrentado com o Legislativo.

Como mostrou a Coluna do Estadão, a ofensiva de deputados e senadores com pautas que limitam os poderes dos ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) encontrou a tempestade perfeita. Deputados e senadores conseguiram se juntar em grupos majoritários por terem interesses contrariados e viram que a população dá apoio ao emparedamento do STF.

Para Ives Gandra, “o Supremo precisava voltar ao período de Moreira Alves”. Ele faz uma referência ao ministro que presidiu o STF de 1985 a 1987, portanto, num período em que o Brasil abriu o caminho político que permitiu a redação da nova Constituição. “Era comum se afirmar na época: o Supremo é o guardião da Constituição e Moreira Alves é o guardião do Supremo”, contou o jurista. Mas ele ressalta: “Minha crítica não é à qualidade dos ministros, mas é uma reflexão sobre a necessidade de refluir para o que a Constituição determina sobre a independência e respeito aos três Poderes”.

Ives Gandra da Silva Martins Foto: Divulgação

A escolha dos ministros do STF foi dos temas discutidos durante a Assembleia Nacional Constituinte. O próprio Ives Gandra chegou a sugerir aos políticos que a escolha fosse feita com a apresentação de uma lista com 18 nomes, que contemplariam indicações da Ordem dos Advogados do Brasil, do Ministério Público e dos tribunais federais.

Os congressistas também debateram, à época, a possibilidade de mandato para os magistrados do STF. Tema que voltou à pauta nesta semana, por pressão do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG) e sobre o qual o jurista faz alertas.

“Não sou favorável a mandato para ministro do Supremo porque teremos os mesmos problemas das eleições políticas. Isso vai levar ainda mais a política para dentro da Corte. A solução é mudar o critério de escolha. Enquanto um concurso de juiz é muito difícil para entrar nos tribunais, o filtro do notável saber para o STF é adorno. É escolhido quem é amigo do presidente da República”, concluiu.