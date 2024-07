Janja ganha espaço no PT, se envolve nas eleições municipais e prepara futuro político

Janja só não disputou cargos eletivos e, por ora, essa possibilidade não está no radar, até porque a legislação eleitoral não permite. São considerados inelegíveis, no território de jurisdição do titular, o cônjuge e os parentes consanguíneos ou afins, até o segundo grau ou por adoção. No caso do presidente da República, a jurisdição inclui todo o País.

O advogado Luiz Fernando Casagrande, ex-coordenador geral da Academia Brasileira de Direito Eleitoral e Político (Abradep), lembra que em 2008, quando Lula exercia seu segundo mandato presidencial, seu filho Marcos Cláudio Lula da Silva foi candidato ao cargo de vereador em São Bernardo do Campo. “O registro foi indeferido, pois os municípios estão abarcados na circunscrição do território da União. Até o momento, permanece esse entendimento. Então Janja não poderia ser candidata”, explica.

Falar do futuro político de Janja causa desconforto no PT

Dois antigos integrantes do PT falaram sob reserva com a Coluna do Estadão e avaliaram que Janja pode ter o espaço que desejar no partido. Em outra direção, porém, outros dois petistas que estão no dia a dia da legenda, também em condição de anonimato, disseram que hoje seu papel não é tão relevante dentro da sigla e sua atuação está limitada à atividade motivacional com o grupo feminino.

Claramente, falar sobre Janja é algo que causa desconforto e apreensão entre os quadros do partido do presidente Lula. Entre deputados e senadores, por exemplo, parece haver uma ordem de silêncio. Em várias das abordagens feitas pela Coluna para apurar se o partido tem ou deveria avaliar um projeto politico para a primeira-dama, houve uma resposta recorrente e com certa tensão: “sobre Janja não falo nada”.