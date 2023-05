Janja ganhou um apelido no Congresso. Saiba qual

A influência da primeira-dama sobre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva é tanta que no Congresso políticos da base e da oposição só se referem a ela como “presidenta Janja”.

Entre os inúmeros causos contados sobre a primeira-dama nas rodas políticas o último diz que Janja aconselhou um ministro a não levar problemas para o presidente.

Ela teria ouvido em silêncio o relato de um ministro ao presidente sobre a crise na articulação política do governo no Congresso. Encerrada a reunião, a primeira-dama acompanhou o ministro até a porta. O recado veio na despedida ao pé do ouvido. Não traga mais esse tipo de problema ao presidente.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva e a primeira-dama Janja durante cerimônia no Palácio do Planalto Foto: WILTON JUNIOR

A história corre de boca em boca no Congresso e não é a única nesse sentido que ilustra a influência da primeira-dama. A conclusão de caciques políticos que a espalham é que um ministro que recebe um recado desses não tem outra alternativa a não ser atender. E, assim, Lula fica cada vez mais blindado e desinformado.

Em nota, o Palácio do Planalto afirmou que, “como a própria nota relata, pode ser um causo mas não é real, não procede”. “Não há nenhuma interferência no que ministros relatam ou não ao presidente”, acrescenta.