Janja manda recado ao Centrão e diz que ministério de Wellington Dias é o coração do governo Lula

A primeira-dama Janja da Silva aproveitou uma reunião, hoje, no Ministério do Desenvolvimento Social, Família e Combate à Fome (MDS) para mandar recado ao Centrão. Avisou que a pasta, comandada por Wellington Dias (PT-PI), é o coração do governo Lula.

“O coração do governo, a menina dos olhos do Lula está aqui. Onde estão todos os programas e políticas públicas que mais podem ajudar o Brasil a sair da pobreza”, afirmou ao lado do ministro.

Primeira-dama Janja da Silva e ministro Wellington Dias Foto: REPRODUÇÃO DE VÍDEO - REDES SOCIAIS

Como revelou a Coluna, a investida mais recente do bloco é para dividir o MDS em dois. Dessa forma, Dias continuaria na área do combate à fome e caberia ao PP indicar o outro nome.

Janja continuou: “Não podemos tratar política pública social de qualquer jeito. Temos que ter gente engajada e comprometida com os mais necessitados”.