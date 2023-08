Janja pressionou pela redução de juros do cartão de crédito

A primeira-dama Janja da Silva pediu expressamente à equipe econômica para encontrar uma solução que reduza os juros do cartão de crédito no Brasil. Dados do Banco Central apontam que a taxa média do rotativo está em 437,2% ao ano. O assunto é discutido entre governo, bancos e varejo e, de acordo com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, uma proposta para o impasse será apresentada em até 90 dias.

A primeira-dama Rosângela Lula da Silva, a Janja e o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, durante a cerimônia de lançamento do plano Safra Agricultura Familiar. Foto: WILTON JUNIOR/ESTADÃO

Como mostrou o Estadão, Janja tem poder de veto no governo e interfere em áreas como economia, Defesa e publicidade. As lideranças do Palácio do Planalto, porém, temem falar abertamente sobre a esposa do presidente Lula, que tem causado desconforto entre auxiliares do petista. “Me tira dessa” ou “Imagine se eu falar alguma coisa” são as frases mais ouvidas quando o assunto é a primeira-dama.

A assessoria de Janja da Silva foi procurada para comentar a pressão sobre a equipe econômica, mas não retornou aos contatos.