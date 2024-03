Janja recebe bancada feminina e amplia enfrentamento com Michelle Bolsonaro nas eleições municipais

O encontro da primeira-dama Janja da Silva com senadoras e deputadas federais nesta segunda-feira, 25, reforça a estratégia petista de colocá-la num enfrentamento maior com a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL), nas eleições municipais deste ano.

Janja vai se envolver no apoio a candidaturas de mulheres da esquerda nas campanhas e as congressistas são ponte para os contatos políticos e eventos nos municípios. Enquanto isso, a presidente do PL Mulher avança na filiação de mais bolsonaristas e em atos nas cidades.

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), e a primeira-dama, Janja da Silva. Foto: WILTON JUNIOR/ ESTADÃO

A data da reunião de Janja com as parlamentares foi confirmada depois da happy hour do presidente Lula com líderes do Senado, no Palácio da Alvorada. Na ocasião, chamou atenção o fato de só haver uma mulher na foto, como mostrou a Coluna do Estadão. Agora, a expectativa é de que Janja abra porta para um encontro só das bancadas femininas com o presidente.