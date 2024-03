Jantar de Lula com comandante da Marinha teve Janja como homenageada e presença de Maria Rita

O jantar do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na casa do comandante da Marinha, o almirante Marcos Sampaio Olsen, em Brasília, teve clima de “sextou”. Interlocutores contam que assuntos políticos ou de trabalho passaram longe da mesa e que a estrela foi a primeira-dama, Rosângela da Silva, a Janja.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e a primeira-dama Janja, na festa de 44 anos do PT. Foto: Eduardo Gayer / Estadão

O jantar dessa sexta-feira ilustra mais um passo na campanha do presidente Lula para melhorar a relação do governo — e do próprio PT — com as Forças Armadas. Começou ainda no governo de transição, quando o então presidente eleito anunciou José Múcio para o Ministério da Defesa. O ministro tenta separar a instituição dos militares supostamente envolvidos nos planos envolvendo uma ruptura democrática, objeto de investigação pela Polícia Federal.

Múcio também foi o responsável por organizar a presença dos comandantes do Exército, Marinha e Aeronáutica, na cerimônia que marcou o aniversário dos atos golpistas de 8 de janeiro.

Publicidade

Mas a aproximação do presidente Lula com as Forças Armadas também causa desgaste entre a base mais ideológica de esquerda, seu eleitorado. Ele foi alvo de críticas após afirmar que não quer “remoer o passado” e também determinar que órgãos públicos não realizem atos cívicos sobre o aniversário do golpe militar de 1964. Em outra frente, o governo faz um “jogo de empurra” e resiste a recriar a Comissão de Mortos da Ditadura.