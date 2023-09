Jarbas Vasconcelos se aposenta e deixa mandato de senador: “saí de cabeça erguida”

Licenciado desde dezembro de 2022 por motivos de saúde, o senador Jarbas Vasconcelos confirmou nesta terça-feira, aos 81 anos, sua aposentadoria da vida parlamentar. Ele foi governador de Pernambuco duas vezes e um dos fundadores do Movimento Democrático Brasileiro (MDB), partido ao qual continua filiado. Dessa forma, Fernando Dueire, primeiro suplente, continuará com o mandato.

O senador Jarbas Vasconcelos (MDB-PE) Foto: André Dusek/Estadão

“Durante e após os meus mandatos, sempre saí de cabeça erguida, certo de que, com erros e acertos, fiz o que pensava ser melhor para o povo. Chegar aos 81 anos, tendo 50 deles na vida pública, poder andar nas ruas e contar com o olhar respeitoso do cidadão e dos pares é, para mim, motivo de altivez e de que fiz o meu melhor”, diz Jarbas, em nota.

O ex-governador afirma que sua contribuição ao Brasil será dada, “de agora em diante, de outra forma”, sem especificar como.

Trajetória de Jarbas Vasconcelos

O emedebista foi deputado estadual entre 1971 e 1975 e deputado federal por dois mandatos: de 1975 a 1979 e de 1983 a 1985. Jarbas também foi prefeito do Recife, sendo o primeiro eleito para o cargo após o fim da ditadura militar. Ele ocupou o executivo recifense em dois mandatos (1986-1988 e 1993-1996).

Jarbas foi governador de Pernambuco entre 1999 e 2006 e se tornou senador em 2007, permanecendo nesse cargo até 2015, quando assumiu novamente o mandato de deputado federal. Em nova 2018, foi eleito novamente para o Senado Federal.