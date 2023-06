José Dirceu prepara volta à política

Embora atue nos bastidores, o ex-ministro José Dirceu, condenado e preso na Operação Lava Jato, tem se escondido dos holofotes nos últimos anos. Mas, ele não pretende permanecer assim por muito tempo.

Durante o aniversário do filho, o deputado Zeca Dirceu (PT-PR), o ex-ministro afirmou em mais de um momento que pretende voltar a dar entrevistas e a se pronunciar mais publicamente a partir de agosto. Esse é o prazo em que ele considera que terá os seus processos judiciais anulados.

Arthur Lira, Zeca Dirceu e José Dirceu. Foto: Julia Lindner/Estadão - 21/06/2023

Apesar da vontade de voltar à vida pública, Dirceu garantiu que apenas seu filho deve ter cargo eletivo na família. É em Zeca, atual líder do PT na Câmara, que o ex-ministro deposita suas aspirações eleitorais. E diz que, para ele, o importante é ajudar o governo Lula.

No evento de ontem, Dirceu foi tietado por convidados e políticos. Entre as autoridades presentes, posou para fotos com o filho e o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL). Zeca e Lira são amigos de longa data.

A comemoração, que ocorreu em um restaurante, em Brasília, teve participação do ministro de Relações Institucionais, Alexandre Padilha, e de diversos líderes partidários, como Elmar Nascimento (União-BA), Isnaldo Bulhões (MDB-AL) e Felipe Carreras (PSB-PE).