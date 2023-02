José Dirceu recebe alta após passar por cirurgia em Brasília

O ex-ministro-chefe da Casa-Civil de Lula José Dirceu recebeu alta e voltou para casa após se recuperar de cirurgia de retirada de um dreno na cabeça. A informação foi compartilhada pelo filho, o líder do PT na Câmara, Zeca Dirceu (PR), que postou foto ao lado do pai nas redes sociais.

Na quinta-feira, 23, ele passou por uma cirurgia no cérebro devido a um hematoma subdural. Trata-se de um acúmulo de sangue que pode alterar a pressão do cérebro e, por isso, precisa ser drenado. Ele eficou internado no DF Star, um hospital particular na Asa Sul, em Brasília (DF).