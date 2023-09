Justiça autoriza condução coercitiva de sócios da 123Milhas na CPI das Pirâmides

Após ignorarem duas vezes a convocação na CPI das Pirâmides Financeiras, os empresários Ramiro Júlio Soares Madureira e Augusto Júlio Soares Madureira, sócios da 123Milhas, serão conduzidos coercitivamente para prestar depoimento na próxima quinta, 6. O pedido para a Polícia Federal levar os empresários para a Câmara foi expedido pelo presidente do colegiado, Áureo Ribeiro (Solidariedade-RJ), e autorizado pela Justiça Federal nesta sexta, 1.

“Novamente a Justiça Federal reconhece a importância dos trabalhos investigatórios da CPI que apura fraudes com pirâmides financeiras e determina, após duas faltas sem justificativas legais a depoimentos agendados, a autorização para condução coercitiva dos sócios da 123Milhas, a ser cumprida pela PF”, comentou o relator da CPI, o deputado Ricardo Silva (PSD-SP).

Deputado Áureo Ribeiro (Solidariedade-RJ) Foto: Michel Jesus/Câmara dos Deputados

Na última vez em que faltaram ao depoimento, na última quinta, 30, eles alegaram que tinham agenda no mesmo horário com o ministro do Turismo, Celso Sabino, como revelou a Coluna.

A Justiça não aceitou o pedido do relator para fazer busca e apreensão dos passaportes dos empresários, por considerar a medida desproporcional.

A 123Milhas é alvo da comissão porque a empresa suspendeu a emissão de diversas passagens já compradas pelos consumidores.