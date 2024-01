Justiça determina que Braskem indenize mais 3 mil moradores em Maceió

O magistrado atendeu a um pedido da Defensoria Pública e, agora, a Braskem terá de pagar R$ 12.500 a cada núcleo familiar ou estabelecimento empresarial da região dos Flexais, área de Maceió que não estava contemplada no acordo originalmente firmado pela Braskem.

A indenização sobe para R$ 15 mil em caso de famílias que exerciam atividade comercial ou profissional dentro da residência familiar.

Apesar de não estarem no bairro do Mutange, local exato do rompimento da mina após anos de exploração de sal-gema, os moradores dos Flexais alegam isolamento social com a desocupação da região diretamente afetada, argumento aceito pela Justiça.

Em nota enviada à Coluna do Estadão, a Braskem informou que assinou acordo em outubro de 2022 com Maceió, Ministério Público Federal, Ministério Público Estadual e Defensoria Pública da União para reverter a situação de isolamento social da região dos Flexais.