Justiça nega recurso da AGU contra suspensão de compra de blindados pelo Exército

A Justiça negou, nesta quinta-feira (8), recurso da Advocacia Geral da União (AGU) contra a suspensão da compra de 98 veículos blindados da Itália pelo Exército ao custo de R$ 5 bilhões. Na decisão, o desembargador João Batista Moreira, do TRF1, cita o período de fim do atual governo como justificativa para vetar a aquisição.

Blindado M-108, parte dos veículos de combate doados ao Exército Nacional do Uruguai.

Ele também menciona a fragmentação de contratos como motivo para o impedimento do negócio. As Forças Armadas planejavam importar 221 unidades do blindado, e essa era a primeira leva. “Sabemos muito bem que a técnica de fragmentação muitas vezes serve apenas ao objetivo de vencer resistência”, diz o magistrado.

A decisão faz parte de processo que questionou o gasto com equipamentos militares após cortes de R$ 5,7 bilhões nos ministérios de Saúde e Educação.