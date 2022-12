Kakay é cotado para assumir embaixada na França

Alguns auxiliares do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no mundo jurídico defendem a indicação do criminalista Antônio Carlos de Almeida Castro, o Kakay, para o cargo de embaixador em Paris, na França. A hipótese foi tratada na diplomação do petista no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) nesta segunda-feira (12) e na festa oferecida pelo jurista em sua casa após a cerimônia.

Advogado criminalista Antônio Carlos de Almeida Castro, o Kakay.

A justificativa para a indicação do advogado, que não é servidor do Itamaraty, seria a sua identificação com o país, onde tem residência. “A sugestão deve ser porque eu gosto do bom vinho francês e tenho casa lá. Acho legal o presidente indicar quatro ou cinco embaixadores de fora da carreira”, disse à Coluna.

O endereço da representação brasileira em Paris fica próximo à Avenida Champs-Élysées, local conhecido pelo comércio de luxo, a cerca de 4 km da casa de Kakay, no bairro de Saint-Germain-des-Prés.