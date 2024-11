Kassab decide se PSD vai para ‘tudo ou nada’ na candidatura de Brito na Câmara; veja bastidores

Kassab deve se reunir primeiro com o candidato e depois com a bancada de deputados da sigla. A avaliação entre aliados de Brito é de que a candidatura chegou a um ponto de inflexão.

Interlocutores de Brito dizem que até o momento não há risco de o PSD ficar sem espaços na Câmara caso Motta de fato vença a eleição. Mas apostam que daqui para frente o partido pode começar a ser escanteado.

Com a decisão tomada nesta quarta, a legenda pode ir para o “tudo ou nada” ou garantir a proporcionalidade para cargos na Mesa Diretora e em comissões. Aliados de Brito dizem que ele ainda tem votos, mas que seria necessário que todos no partido estivessem dispostos a manter a candidatura.

Motta esvaziou as candidaturas de Brito e do deputado Elmar Nascimento (União-BA) ao conseguir declarações de apoio tanto do PL quanto do PT, as duas maiores bancadas da Câmara. O líder do Republicanos já reúne em sua aliança 15 partidos e 385 votos.