O presidente do PSD, Gilberto Kassab, indicou a deputada federal Delegada Katarina como pré-candidata do partido à prefeitura de Aracaju. A jogada cria um nó a ser desatado com o governador Fábio Mitidieri, seu correligionário, e o atual prefeito, Edvaldo Nogueira (PDT), que caminham para apoiar a candidatura do atual secretário estadual de Desenvolvimento Urbano e Infraestrutura, Luiz Roberto Dantas. O movimento também coloca o PSD, que integra o governo Lula, em rota de colisão com o PT. O partido do presidente da República estuda lançar a candidatura da jornalista Candisse Carvalho, mulher do senador Rogério Carvalho.

No PDT, a avaliação é que a jogada de Kassab pode ser parte de uma estratégia para que a legenda tenha a vice na chapa apoiada pelo atual prefeito. Mitidieri, recentemente, afirmou esperar um nome de consenso para o grupo governista, mas já admitiu a possibilidade de divisão do bloco, desde que “com respeito”.

O presidente do PSD, Gilberto Kassab, ao lado da deputada Delegada Katarina (PSD-SE) Foto: Ascom

PUBLICIDADE Procurado pela Coluna do Estadão, Kassab afirmou que chamou a deputada para uma conversa para incentivar sua candidatura porque o PSD quer ter ao menos uma candidatura feminina majoritária em capitais. “Ela tem feito um ótimo mandato na Câmara, é da capital e conhece os desafios da cidade”, disse. Katarina foi vice-prefeita de Aracaju entre 2020 e 2022, mas deixou o cargo para disputar uma vaga na Câmara. “Fiz um convite à Delegada Katarina. Em cada Estado, estou procurando as nossas mulheres. Sua candidatura vai valorizar não apenas o partido e sua carreira, mas também o município”, disse Kassab à Coluna. Agora, resta à Katarina garantir sua pré-candidatura com o governador Fábio Mitidieri. “Esse convite é muito emblemático. Sou aracajuana, lá cresci, fiz minha carreira e casei. Foi através do meu trabalho como vice-prefeita que fui alçada a voos mais altos”, afirmou a parlamentar.