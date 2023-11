Kassab vai reunir bancada do PSD para ouvir Dino antes da sabatina na CCJ

O presidente do PSD, Gilberto Kassab, e a bancada do partido no Senado vão fazer uma prévia da sabatina com o ministro da Justiça, Flávio Dino, indicado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para o Supremo Tribunal Federal (PT). No dia seis de dezembro, Kassab virá a Brasília para a reunião dos parlamentares com Dino.

O presidente do PSD, Gilberto Kassab. Foto: WERTHER SANTANA/ESTADAO

A iniciativa foi do próprio presidente da sigla, que ressaltou ser uma medida que eles sempre adotam antes das sabatinas. Flávio Dino foi indicado por Lula na última segunda-feira, 27, e teve sabatina marcada para o dia 13, na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado. O relator será Weverton Rocha (PDT-MA), um antigo desafeto do ex-governador do Maranhão.

A “prévia” da sabatina com senadores do PSD também aconteceu com Cristiano Zanin, como mostrou a Coluna. O advogado foi indicado por Lula ao STF no dia 1 e junho e o encontro com a bancada da legenda ocorreu no dia 13. O PSD, vale lembrar, é a maior bancada do Senado, com 15 assentos na Casa.