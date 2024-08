Nunes sobre apoio de Kataguiri: ‘vai nos dar mais vantagem para vencer a extrema esquerda’

Como mostrou a Coluna do Estadão, Kataguiri já havia concluído um plano de govenro. Ele contou que Nunes vai incorporar duas propostas. Uma das medidas é o investimento em uma vacina contra o crack. A outra trata-se do programa Sonho Grande, para premiar alunos do ensino público com notável desempenho acadêmico, por exemplo com visitas à Nasa.

O objetivo maior da parceria Nunes/Kataguiri os dois deixam claro: ter mais força para enfrentar e evitar eventual vitória do candidato do PSOL, Guilherme Boulos. O reforço chega num momento em que a campanha do emedebista buscar reforços, num cenário embolado de empate triplo nas pesquisas eleitorais, entre Nunes, Boulos e José Datena.

Como mostrou a Coluna, há queixas à comunicação do prefeito que aumentaram diante dos números referentes às intenções de voto. E o candidato do MDB se rendeu à “teoria do Chacrinha”, dizem nos bastidores: “Quem não se comunica se trumbica”. Um dos interlocutores complementa: “E quem se comunica mal também”. Diante disso, a campanha de Nunes reforçou o time, contratou jornalistas renomados, o principal deles Leandro Cipoloni, que deverá coordenar a área de comunicação com a imprensa.