Kim Kataguiri reage à tentativa de rasteira de ala do União Brasil: ‘terei maioria na convenção’

O deputado federal Kim Kataguiri (União-SP) reagiu à tentativa de rasteira que está sendo preparada por uma ala do União Brasil para inviabilizar sua candidatura à Prefeitura de São Paulo em 2024. Ele disse que não abrirá mão da disputa e apostou que terá maioria na convenção da sigla.

“Tenho maioria para vencer a convenção do União Brasil e conseguir a candidatura. Apesar do choro e ranger de dentes, irei até o final”, disse à Coluna do Estadão, que revelou a ação de um grupo do partido que prefere manter cargos na atual gestão do prefeito Ricardo Nunes (MDB) e apoiar a reeleição.

O deputado Kim Kataguiri (União-SP). Foto: Zeca Ribeiro

Kim diz que adversários tentam enfraquecer sua candidatura porque está crescendo nas pesquisas. “Isso só mostra o quanto eu ameaço as pretensões desse prefeito fracassado que está destruindo nossa cidade. Esse desespero só me dá mais força e confiança de que estou no caminho certo”, afirmou.

Uma ala do União Brasil ligada ao presidente da Câmara dos Vereadores, Milton Leite, enviou recados a Ricardo Nunes de que a pré-candidatura Kataguiri não vai prosperar. O grupo afirmou que deixará o deputado federal aproveitar o movimento para se cacifar politicamente, mas que na hora da conversa séria, não dará legenda para ele concorrer de fato. Milton Leite afirmou à Coluna do Estadão que “a decisão sobre a candidatura será do partido e que todos seguirão”.