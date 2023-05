A indicação de Cristiano Zanin para uma vaga de ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) pelo presidente Lula (PT) ainda não saiu, mas ele já recebe tratamento VIP.

No último dia 5 de abril, a Latam retirou o advogado do ex-presidente Lula do ônibus cheio que levava os passageiros até a aeronave no aeroporto de Congonhas. Zanin foi transportado em uma van até o local.

Procurada, a Latam não quis se manifestar.