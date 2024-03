Lei de Falências: relatora estabelece mandato administrador judicial

O relatório estabelece mandato de dois anos para esses profissionais e diz que, nos dois anos seguintes, eles não poderão ocupar o posto em novo processo de falência no mesmo juízo. Com a medida, os administradores atuais que tiverem passado dos dois anos serão trocados, mesmo com falência em curso.

Outra regra limita os rendimentos do administrador judicial. O parecer determina terá teto salarial equivalente ao dos ministros do Supremo Tribunal Federal. O pagamento de honorários terá o porcentual e a base de referência alterados. Em vez 5% do patrimônio da falência. Esse porcentual cai para 3% sobre o valor dos créditos pagos.

“Queremos moralizar o processo de falência e desburocratizar. Hoje um processo dura vinte, trinta anos com o mesmo administrador judicial. Fica claro que não é um sistema eficaz. Nosso objetivo é encurtar, para desburocratizar e outorgar ao credor seu devido papel”, afirmou a deputada Dani Cunha à Coluna.

O projeto que altera a Lei de Falências passa a trancar a pauta da Câmara dos Deputados, a partir da próxima terça-feira, 19. A proposta foi enviada pelo governo ao Congresso em janeiro e está com regime de urgência.