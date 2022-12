Ricardo Lewandowski ganhou pontos na escolha de seu sucessor no STF – ele se aposenta em maio. Embora o advogado Cristiano Zanin sonhe com a vaga, o ministro tem trabalhado pelo ex-secretário do STF Manoel Carlos de Almeida Neto.

O ministro do STF Ricardo Lewandowski. Foto: Rosinei Coutinho/STF