Lewandowski nega que Ministério da Justiça cogite desmilitarizar PM: ‘A sociedade tem que discutir’

“Nós não mexemos na Polícia Militar porque vamos enfrentar uma briga com 27 corporações muito bem organizadas, com governadores. A sociedade (civil) tem que fazer essa discussão”, afirmou o ministro durante encontro com a comunidade jurídica que reuniu desembargadores, professores e advogados, a convite de Pierpaolo Bottini, Marco Aurélio de Carvalho e Sérgio Renault.

Ao ser questionado se a pasta cogitava a desmilitarização da Polícia Militar, Lewandowski acenou com a cabeça em sinal de negativa.