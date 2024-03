Lewandowski prepara respaldo jurídico a Lula, que é orientado a sancionar fim das ‘saidinhas’

O ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, convocou auxiliares a se debruçar sobre o projeto de lei que acaba com a “saidinha” temporária de presos. O secretário de Segurança Pública, Mário Sarrubbo, e o secretário de Políticas Penais, André Garcia, têm o texto aprovado no Congresso sobre a mesa. Segundo apurou a Coluna do Estadão, Lewandowski pondera o impacto real da medida para embasar, em termos jurídicos, a decisão a ser tomada pelo presidente Lula.

PUBLICIDADE O petista caminha para sancionar a medida, talvez com vetos parciais. Por recomendação de ministros, Lula não deve vetar a saidinha na totalidade para evitar novos desgastes com parlamentares e com a opinião pública, em meio ao protagonismo que a pauta da segurança ganhou no debate político. Na sua trajetória como jurista e ministro do STF, Lewandowski sempre foi publicamente contrário a uma política carcerária punitivista, assim como o próprio presidente Lula. Ainda assim, o ministro, a partir da análise do projeto em comparação com a lei de execução penal, pode orientar o presidente a sancionar parcialmente o fim das saidinhas. Isso se entender que as mudanças aprovadas não terão grande impacto. Lula tem até 15 dias úteis para divulgar sua decisão.

Ministro da Justica e Segurança Publica, Ricardo Lewandowski, e presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva Foto: Ricardo Stuckert / PRESIDENCIA DA REPUBLICA

Como mostrou a Coluna do Estadão, até o mês passado havia uma pressão maior da ala mais à esquerda do governo pelo veto ao fim das saidinhas. Entre os argumentos estava o temor de que o corte do benefício gerasse uma convulsão no sistema carcerário nacional. Interlocutores remetiam à crise de 2006, quando facções criminosas organizaram uma onda de ataques em São Paulo, em protesto à implantação do Regime Disciplinar Diferenciado (RDD).

Mas, a base votou em peso com o projeto na Câmara e no Senado deixando claro o seguinte recado ao Planalto: a maioria de seus eleitores quer limitar as saídas dos presos e ser contra a mudança passaria a ideia de que são condescendentes com os criminosos. Além disso, as críticas à segurança pública estão no topo dos problemas que afetam a popularidade do presidente Lula e a fuga inédita de presos numa penitenciária federal levaram a crise para o centro do governo.