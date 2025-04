Lewandowski recorre a Michel Temer em busca de apoio para PEC da Segurança; entenda

Segundo relatos feitos à Coluna do Estadão, ele fez questão de lembrar que a proposta de emenda constitucional trata da coordenação do Sistema Único de Segurança Pública (Susp), criado em 2018 pela gestão do ex-presidente do MDB.

A citação a Temer, bem quisto na oposição e no Centrão, e conhecido pela capacidade de articulação política, faz parte de uma estratégia para reduzir as resistências à PEC. A ideia é mostrar que a proposta contém um apelo mais amplo e não apenas o DNA do governo Lula e do PT.

A reunião de Lewandowski com o presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), incluiu líderes partidários e a ministra da Secretaria de Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann.