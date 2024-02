Lewandowski vai definir como será a relação com o Congresso, diz secretário

Para além de pautas decisivas como o enfrentamento ao crime organizado, o novo ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, enfrenta a partir de agora o desafio de firmar-se como figura estritamente política após décadas de toga. Dentro do governo, é mistério como ele vai combinar o perfil reservado às articulações exigidas pela nova função, como a negociação de emendas parlamentares. “A primeira coisa será conversar com ele, para saber as diretrizes na relação com o Congresso. Cada ministro tem sua característica. Vamos cumprir o que ele determinar”, afirmou à Coluna do Estadão o secretário de Assuntos Legislativos do ministério, Elias Vaz.

Lewandowski tomou posse nesta quinta-feira, 1º, com um discurso "magistral", comparável aos tempos de ministro do Supremo Tribunal Federal (STF). Na solenidade promovida no Palácio do Planalto, ele foi prestigiado governadores, magistrados e parlamentares, com quem o ministro terá de manter diálogo, junto a auxiliares, de maneira mais pronunciada do que nos tempos de juiz. Quem conhece Lewandowski de perto, porém, garante que sua nova comunicação, inclusive no enfrentamento ao bolsonarismo, não terá o estilo vocal que marcou a passagem de Flávio Dino pelo Ministério da Justiça. A função terá de ser assumida por outro auxiliar do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Mantido no cargo após a saída de Dino, Elias Vaz não vê, porém, grandes desafios para o novo chefe. "Ele é uma pessoa de muito diálogo, evidentemente vai querer estabelecer um bom diálogo com o Congresso. Pela forma que o ministro é, vai ser muito tranquilo", afirmou.