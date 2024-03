Líder da oposição propõe homenagem a Roberto Campos Neto no Senado

O líder da oposição no Senado, Rogério Marinho (PL-RN), propôs um voto de aplauso ao presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. A iniciativa ocorreu na mesma semana em que o BC foi escolhido pela revista Central Banking Awards como a melhor instituição mundial neste segmento. Na esteira da homenagem, também há o fato de o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ter voltado a criticar o economista pela elevada taxa básica de juros no País.

O presidente do Banco Central do Brasil, Roberto Campos Neto. Foto: ALEX SILVA/ESTADAO