Um dos argumentos que José Guimarães (PT-CE), líder do governo na Câmara, ensaia para convencer os deputados a votar pela Reforma Tributária é que, com as crises de 2008 nos EUA e da Covid, a maioria dos países atualizou seus sistemas tributários para novos padrões econômicos. Ele diz que o Brasil foi exceção.

José Guimarães. Foto Pablo Valadares/Câmara dos Deputados Foto: DIV / DIV