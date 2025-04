Líder do PL diz que Hugo Motta está buscando ‘saída salomônica’ para anistia

O líder do PL afirmou que a legenda está “relevando” a decisão dos líderes de, seguindo as orientações de Motta, não assinarem o requerimento de urgência do PL da anistia, também em razão do “gesto” do presidente da Câmara dos Deputados de encaminhar, para análise da Comissão de Constituição e Justiça, o pedido do PL para sustar o andamento da ação penal contra o deputado Alexandre Ramagem (PL-RJ).

De acordo com Sóstenes, tal gesto impede a legenda de “radicalizar”. Nesse contexto, a avaliação do deputado é a de que Motta “está dando uma no cravo e outra na ferradura” - expressão que quer dizer ‘fazer algo bom e em seguida algo ruim’.