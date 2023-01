Líder do PP na Câmara se reúne com Flávio Dino

O líder do PP na Câmara, André Fufuca (PP-MA), se reuniu nesta sexta-feira com o ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino (PSB), na sede da pasta. O deputado Rubens Pereira Júnior (PT-MA), que deve ser o futuro vice-líder do governo Lula na Câmara, também estava presente. Todos fazem parte do mesmo grupo político no Maranhão.

Fufuca é um dos principais aliados do presidente do PP, Ciro Nogueira, na Câmara. Nogueira foi ministro da Casa Civil durante o governo Jair Bolsonaro e tem mantido a legenda, por ora, distante da gestão atual.

Rubens, Dino e Fufuca. Foto: Reprodução

Nos últimos dias, Dino iniciou as articulações políticas para viabilizar a aprovação do Pacote da Democracia no Congresso, que, entre outras coisas, pretende regular as plataformas digitais. O texto ainda não foi finalizado.

O ministro da Justiça também pediu a emissários para tratar do assunto com o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), que teria sinalizado interesse em discutir a parte digital. Dino e Lira devem se reunir na próxima semana.