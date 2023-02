Líder do PSD quer ‘debate’ no Senado sobre atuação do BC

Atual presidente da Comissão Assuntos Econômicos (CAE) e líder do PSD no Senado, Otto Alencar (BA) defende que, além de Roberto Campos Neto, um integrante da equipe econômica vá ao Senado no mesmo dia para fazer um contraponto à fala do executivo.

Otto deixa a presidência da CAE em março e deverá ser sucedido por Vanderlan Cardoso (PSD-GO). O novo presidente, que se reuniu ontem com Campos Neto, quer convidar o presidente do BC para ser ouvido na CAE em março.

“Quando a comissão for instalada vamos convidá-lo”, disse Otto. “Acho que podemos convidar alguém do governo também para fazer um contraponto”, disse.

O parlamentar afirmou que muitos senadores pensam diferente de Campos Neto sobre a meta da inflação, o que deve gerar questionamentos no Legislativo.

“É bom, já que existe essa dúvida, que ele vá para esclarecer a questão da inflação”, afirmou.