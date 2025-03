Líder do PSOL cobra reparação de Lula por fala machista: erra e temos que criticar; veja vídeo

A líder do PSOL na Câmara, deputada Talíria Petrone (RJ), criticou a declaração machista do presidente Luiz Inácio Lula da Silva na quarta-feira, 12. Talíria disse que a fala foi “equivocada e merece ser reparada”. O petista afirmou no Palácio do Planalto que nomeou uma “mulher bonita” para liderar a articulação política, em referência à ministra da Secretaria de Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann (PT).

“O presidente Lula fez uma fala equivocada, que merece ser reparada, é verdade. Nós, mulheres, estamos aqui para fazer isso. Criticar quando for errado. Nem o presidente é mito, é ser humano que erra, e quando errar temos que criticar. Nem somos gado, para não criticar quando ocorre um erro do nosso presidente”, disse a deputada na quarta-feira, 12, no plenário da Câmara.

Deputada Talíria Petrone (PSOL-RJ) Foto: Zeca Ribeiro/Agência C

Deputada Talíria Petrone (PSOL-RJ) Foto: Zeca Ribeiro/Agência C

