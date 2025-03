Líder do PT brinca: ‘Viro monarquista’ se Eduardo não presidir Comissão de Relações Exteriores

Com uma derrota à vista, o líder do PT na Casa, Lindbergh Farias (RJ), apelou à brincadeira nesta quinta-feira, 13, para evitar que o deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP) assuma o comando da Comissão de Relações Exteriores da Casa. O petista disse que “até vira monarquista” se o PL indicar outro nome ao posto.

Para Lindbergh, Eduardo Bolsonaro usará o cargo para atacar o Supremo Tribunal Federal (STF), que julgará em breve o ex-presidente Jair Bolsonaro no inquérito do golpe. A eleição para a presidência do colegiado será na próxima terça-feira, 18. A declaração de Lindbergh sobre a monarquia foi numa referência à possibilidade de o deputado Luiz Philippe de Orleans e Bragança (PL-SP), considerado o plano B do PL, ser indicado caso Eduardo Bolsonaro desistisse de assumir a presidência do colegiado, o que até o momento é improvável. Eduardo segue sendo o nome indicado pelo PL. "Esse cara [Eduardo Bolsonaro] não pode presidir [a comissão]. Ele vai gerar uma grande confusão com o Supremo. Seria ótimo [o presidente ser Luiz Phillipe]. Eu viro até monarquista", disse o líder do PT. Luiz Phillipe é tetraneto do imperador dom Pedro II (1825-1891), último monarca do País.

Deputado Lindberg Farias (PT-RJ) Foto: Zé Carlos Barretta/FotoArena

O PT fez uma ofensiva para tentar impedir a indicação de Eduardo Bolsonaro para chefiar a Comissão de Relações Exteriores, o que não tem funcionado. Em uma das estratégias para enfraquecer o opositor, Lindbergh pediu à Procuradoria-Geral da República (PGR) a apreensão do passaporte de Eduardo. O filho do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) vem articulando junto a integrantes do governo norte-americano para tentar vetar a entrada do ministro Alexandre de Moraes, do STF, naquele país.

Como mostrou a Coluna do Estadão, a bancada do PT elegeu dois focos para a disputa política neste ano: o fim da escala 6x1 (seis dias de trabalho e um de descanso) e a isenção de Imposto de Renda para quem ganha até R$ 5 mil por mês. A avaliação entre petistas é de que será preciso intensificar a defesa de medidas populares no Congresso para tentar alavancar a popularidade do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), mirando na tentativa de reeleição em 2026.