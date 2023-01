Líder do PT no Senado, Reginaldo Lopes (MG) mostra estragos em gabinete do PT; veja vídeo

Fotos e papeis rasgados e queimados, bandeiras desaparecidas, computadores e televisores quebrados, cacos de vidro por todo o chão. Este era o cenário do escritório da liderança do PT na Câmara dos Deputados na manhã desta segunda (9), após os atentados golpistas da véspera.

“Não levaram nada de valor, mas sim de valor imensurável, que é o valor da história. Documentos, ofícios e a memória do nosso trabalho no último ano... queimaram tudo”, diz Reginaldo Lopes (PT-MG), líder do partido em 2022.

Ele passou em revista o gabinete do PT para quantificar os estragos. Um paletó e uma gravata ficaram jogados no chão, foram pisoteados, assim como livros e outros objetos do pessoal que trabalha no local.

Lopes percorreu parte do gabinete para mostrar os estragos para a Coluna, veja o vídeo: