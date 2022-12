Líder do Republicanos diz que não há acordo com PL no Senado

O senador Mecias de Jesus (Republicanos-RR) afirmou, nesta quinta-feira, que há uma “tendência” no partido de apoiar a reeleição do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-RR), no ano que vem. Pacheco deve enfrentar um candidato do PL, sigla do presidente Jair Bolsonaro.

Mecias, que atualmente é o único integrante do Republicanos, acrescentou ainda que não discutiu o tema com a futura bancada, que será reforçada por Damares Alves (DF) e Hamilton Mourão (RS) a partir de 2023.

“Eu sou muito próximo do Rodrigo Pacheco, gosto muito dele. Não há nenhuma conversa dentro do nosso partido ainda, entre mim, Mourão e Damares, sobre quem vamos apoiar para presidente do Senado”, disse o senador à Coluna. “Há uma tendência, por enquanto, de apoiarmos o Rodrigo à reeleição. Mas essa tendência ainda não foi discutida.”

Mecias de Jesus. Foto: Lucas Almeida

Ao ser questionado sobre o apoio do Republicanos ao PL, Mecias respondeu com outra pergunta: “Mas quem será o candidato do PL?”.

O nome do ex-ministro Rogério Marinho (PL-RN), eleito no pleito deste ano, é o favorito no partido de Bolsonaro, mas ainda não foi confirmado.

Além disso, Mecias diz não ter sido consultado por Marinho ou aliados sobre um eventual apoio.