Incomodados com a demora na resposta aos pedidos por cargos no governo, representantes de partidos aliados de Lula no Congresso têm optado por buscar a presidente do PT, Gleisi Hoffmann, para conversar. Alexandre Padilha, ministro de Relações Institucionais, é o segundo da fila.

