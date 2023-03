Limite para empresas recorrerem ao Carf ainda é ponto de atrito em MP

Embora o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, tenha avançado no acordo com a OAB para que as empresas que percam no voto de qualidade, a ser restituído no Carf, não paguem multa e juros, há outra questão na MP que incomoda parlamentares, principalmente os do Centrão. O texto da Fazenda elevou de 60 para 1.000 salários mínimos o valor das querelas que podem ser questionadas no conselho. Deputados dizem que a medida é inconstitucional por travar o acesso à defesa.

As duas pautas mais afastam do que aproximam parlamentares de partidos como PP, PL e Republicanos que gostariam de embarcar na base de apoio do governo Lula.