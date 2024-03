Lira atuou para evitar tumulto em sessão solene sobre Marielle na Câmara

Havia preocupação porque, duas semanas antes, uma citação à vereadora assassinada causou intenso bate-boca entre bolsonaristas e a bancada de esquerda na Comissão de Direitos Humanos. Foi quando o Delegado Éder Mauro (PL-PA) afirmou que “Marielle acabou” e ainda disse que colegas “feministas que defendem bandidos do Rio” não atuam em defesa das mulheres vítimas do Hamas no Oriente Médio.

A preocupação era tamanha que, durante a sessão solene em homenagem à Marielle, os parlamentares do PSOL saíram da tribuna para checar com a equipe de segurança da Câmara se havia ocorrido algum problema. Somava-se à tensão o fato de que, ainda nesta terça, o plenário votará a manutenção da prisão preventiva do deputado Chiquinho Brazão (Sem partido-RJ), detido como suspeito de mandar matar a vereadora.

Além de Chiquinho, foram presos no último domingo o irmão do deputado, Domingos Brazão, conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro (TCE-RJ), e o ex-chefe de Polícia Civil do Rio Rivaldo Barbosa.