Lira convoca sessão extraordinária para votar Carf e avançar na pauta econômica

O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), convocou sessão extraordinária na próxima segunda-feira (03), para votar o projeto de lei que restabelece o voto de qualidade no Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (Carf). A matéria está trancando a pauta e a tentativa será de fazer uma votação relâmpago para poder avançar nos outros temas econômicos.

Presidente da Câmara, Arthur Lira. 13.06.2023 Foto: PABLO VALADARES AGENCIA CAMARA

Para garantir acordo nesse sentido, Lira vai reunir o colégio de líderes no domingo. Situação também incomum na agenda de autoridades em Brasília. Tudo isso ficou definido depois de o presidente da Câmara se encontrar nesta sexta (30) com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e prometer um esforço concentrado para concluir a votação do novo arcabouço fiscal e iniciar a apreciação em plenário da Reforma Tributária.

OUTROS TEMAS

Além da pauta econômica, Lira colocou dois temas em prioridade para votar antes do recesso parlamentar: O projeto que institui o Programa Escola em Tempo Integral e o do Programa de Aquisição de Alimentos.