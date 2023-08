Lira faz acordo na CPI do MST e agro promete volta de bolsonaristas

Após a Coluna revelar a reunião — fora da agenda oficial — do presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), com integrantes da bancada do agro para discutir a recomposição de bolsonaristas na CPI do MST, a Frente Parlamentar da Agropecuária (FPA) confirmou a solicitação de retorno dos deputados retirados no início do mês. O entendimento foi possível após a conversa do presidente da comissão, Luciano Zucco (Republicanos-RS), com Pedro Lupion (PP-PR), que preside a FPA. O vice-presidente da CPI, Kim Kataguiri (União-SP), também participou.

O presidente da CPI do MST, o Tenente-Coronel Zucco (Republicanos-RS), e o relator Ricardo Salles (PL-SP) Foto: Bruno Spada/Câmara dos Deputados

Em nota, a FPA disse que apoia o esforço tanto de Zucco como de Ricardo Salles (PL-SP), apesar de o relator da CPI não ter sido convidado para a reunião realizada mais cedo. Segundo interlocutores, no encontro, houve sinalizações sobre o incômodo com a convocação do ministro da Casa Civil, Rui Costa, e com os ataques feitos ao ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, que vai depor nesta quinta-feira, 17.

Vale lembrar que Lira, no dia 09, “tratorou” e cancelou a convocação de Rui Costa, já aprovada na CPI do MST. Em seguida, partidos do Centrão trocaram os integrantes de perfil mais bolsonarista por deputados alinhados ao governo, dando maioria à base do presidente Lula no colegiado. Nos bastidores, o entendimento é que a volta dos deputados está condicionada ao estabelecimento de maior diálogo com lideranças partidárias sobre decisões importantes da comissão.

Como mostrou a Coluna, Salles é considerado “muito duro” por colegas e, a aliados, sempre disse ser contrário a qualquer tipo de acordo. “Antes ser tido como muito duro do que uma liderança agropecuária incoerente, que não defende, de verdade, quem representa”, reclamou o deputado, nas redes sociais.