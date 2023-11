Lira indica a Salles que mercado de carbono não sai antes da COP-28 após pressão de ruralistas

O presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), sinalizou ao ex-ministro do Meio Ambiente e hoje deputado federal Ricardo Salles (PL-SP) que o projeto para regular o mercado de carbono obrigatório no País não deverá ser votado antes da Conferência do Clima da ONU (COP28), como anteriormente previsto. O evento ocorre de 30 de novembro a 12 de dezembro, em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos.

O presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL). Foto: Adriano Machado/Reuters

Em nome da Frente Parlamentar da Agropecuária (FPA), Salles levou a Lira nesta terça-feira, 28, uma série de argumentos para adiar a análise da proposta no plenário da Câmara. Nos últimos dias, o relator do texto, Aliel Machado (PV-PR), acelerou as negociações com a expectativa de que o projeto fosse votado esta semana. O próprio presidente da Casa tomou medidas para acelerar a tramitação.

De acordo com Salles, o Acordo Climático de Paris prevê o mercado de carbono regulado, mas essa implementação ainda não foi feita nos países ricos. Por isso, na avaliação do ex-ministro de Bolsonaro, aprovar o mercado de carbono obrigatório no Brasil agora geraria uma série de novas obrigações ambientais para as empresas nacionais sem que elas pudessem vender créditos de carbono para o exterior. “O negócio é vender para fora”, declarou.

O deputado Ricardo Salles (PL-SP), ex-ministro do Meio Ambiente. Foto: VINICIUS LOURES/AGENCIA CÂMARA

Uma alternativa, segundo ele, seria colocar um dispositivo no projeto de lei para estabelecer que a regulação do mercado de carbono nacional só entraria em vigor no momento em que os países ricos também regulamentassem o que está previsto no Acordo de Paris. Para Salles, essa seria uma forma de o governo Lula pressionar para que as nações desenvolvidas também tenham compromissos ambientais.

Segundo Salles, Lira ouviu argumentos, respondeu que não faz questão de levar o mercado de carbono aprovado para a COP28 e disse que não quer fazer “besteira” na proposta. O presidente da Câmara, de acordo com o deputado do PL, sinalizou que a tramitação da proposta deve ocorrer “mais devagar”. O ex-ministro do Meio Ambiente levou os mesmos argumentos ao relator, em uma reunião que contou com a presença do presidente da Comissão de Agricultura da Câmara, Tião Medeiros (PP-PR).

Em entrevista à Coluna do Estadão e ao Broadcast Político, o relator disse que o setor do agronegócio, que se aliou a Salles para adiar o mercado regulado, “vai perder dinheiro” se não entrar nas novas regras. O presidente da FPA, deputado Pedro Lupion (PP-PR), já disse que o agro tem interesse em ficar apenas no mercado voluntário, que foi regulamentado durante a gestão de Salles no Meio Ambiente, mas receber benefícios do mercado regulado por preservações que já realizou.