Lira mergulha em campanha pela reeleição e já tem até slogan

O presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), começou o corpo a corpo, nesta terça-feira, de sua campanha à reeleição. Por não ter adversários competitivos, Lira reduziu as viagens que faria pelo País para visitar congressistas, mas voltou a receber parlamentares na residência oficial, em Brasília. Ele colocou um banner na sala de casa com o slogan: “Compromisso com o Brasil”.

Nesta terça-feira, o presidente da Câmara tomou café da manhã com deputados do Acre, almoçou com a bancada de Roraima e à noite vai jantar com a de Rondônia. A ideia é manter os encontros com representantes de três Estados por dia até o pleito, no início de fevereiro. Lira, segundo aliados, deve intensificar ainda mais os diálogos com os parlamentares na próxima semana.