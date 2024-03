Lira muda entendimento sobre urgência no regimento e dá mais prazo a projetos do governo Lula

Em edição extra do Diário Oficial da Câmara, Lira estabeleceu que o prazo de 45 dias para análise de projetos de lei com urgência constitucional deve ser contado a partir do primeiro dia com expediente na Casa. Com a mudança, os projetos em questão agora só trancam a pauta nesta quinta-feira, 21.

Como mostrou a Coluna do Estadão, o Planalto ordenou força total à sua base para aprovar as propostas, que foram enviadas ao Congresso durante o recesso parlamentar. Com a mudança, os governistas ganham mais prazo para buscar acordo e aprovar os projetos.

As propostas em questão são: